Für Zugverkehr bei Fußball-WM: Marokko investiert Milliarden

Mit Investitionen in Höhe von fast drei Milliarden Euro will Marokko seine Eisenbahn-Flotte für den erwarteten Fan-Verkehr bei der Fußball-WM 2030 modernisieren. Die nordafrikanischen Co-Gastgeber der übernächsten WM-Endrunde bestätigten die Vergabe von Aufträgen über insgesamt bis zu 168 Zügen an Hersteller im WM-Partnerland Spanien, in Frankreich sowie Südkorea.