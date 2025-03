Fußball-WM 2026: Der nächste Teilnehmer steht fest!

Iran hat sich als drittes Team über den sportlichen Weg das Ticket für die Fußball-WM 2026 gesichert. In der asiatischen Qualifikationsgruppe A reichte dem „Team Melli“ am Dienstagabend ein 2:2 (0:1) gegen Usbekistan um zum vierten Mal in Folge an einer WM-Endrunde teilzunehmen.