Neymar muss auf Brasilien-Comeback warten

Fußball-Superstar Neymar muss weiter auf sein Comeback für die brasilianische Nationalmannschaft warten. Wie Trainer Dorival Junior am Freitag mitteilte, sei der 33-Jährige aufgrund von Oberschenkelproblemen aus dem Kader für die nächsten Qualifikationsspiele zur WM 2026 gestrichen worden. Am 21. März trifft Brasilien auf Kolumbien, fünf Tage später geht es in Buenos Aires gegen den Erzrivalen und Weltmeister Argentinien.

In elf Instagram-Storys erzählte Neymar von einem bewegten Freitag, nur in der letzten sprach er über Fußball. "Das Comeback schien so nahe", schrieb der 33-Jährige, der vor zwei Wochen einen Schlag auf seinen linken Oberschenkel bekommen hatte, unter ein Schwarz-Weiß-Foto von ihm im Selecao-Trikot. "Wir haben lange Gespräche geführt, und jeder weiß, dass ich zurückkehren möchte, aber wir waren uns einig, dass es am besten ist, kein Risiko einzugehen und sich so gut wie möglich vorzubereiten, um die Verletzung vollständig zu beseitigen", fügte er hinzu.