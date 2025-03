Tuchels "fantastischer Abend" in Wembley

Thomas Tuchel rieb sich die Hände, trank in Ruhe einen Schluck Wasser - und sprach dann über sein "aufregendes" England-Debüt. Es sei ein "fantastischer Abend" bei perfekten Bedingungen gewesen, sagte der neue Trainer der Three Lions und gab zu: "Ich war vorher etwas nervös".

Sein Team aber hatte ihm durch ein souveränes 2:0 in der WM-Qualifikation gegen Albanien einen gelungenen Einstand und somit eine "tolle Erfahrung" beschert. Vor dem Anpfiff war der Trainer im ausverkauften Wembley-Stadion mit einem Banner begrüßt worden, auf dem stand: "Welcome to the home of football, Thomas".