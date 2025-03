Weil Bolivien patzt: Argentinien für WM qualifiziert

In der südamerikanischen Qualifikationsgruppe liegt Argentinien mit 28 Punkten aus 13 Spielen an der Tabellenspitze und wird somit mindestens Sechster, was zur WM-Qualifikation reicht. Von zehn Mannschaften sind die besten sechs bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko dabei. Bolivien bleibt vier Spieltage vor Schluss vorerst Siebter und würde an den interkontinentalen Play-offs teilnehmen.