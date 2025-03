Brasilien gedemütigt! Argentinien löst WM-Ticket

Als erste südamerikanische Mannschaft hat sich Fußball -Weltmeister Argentinien für die WM-Endrunde 2026 qualifiziert. Nach Boliviens Nullnummer gegen Uruguay zuvor ging der Titelverteidiger am Dienstagabend (Ortszeit) schon mit dem rechnerisch gesicherten WM -Ticket in den „Clasico“ gegen Brasilien - und demütigte die taumelnde Seleção mit einer 4:1 (3:1)-Machtdemonstration.

Historischer Tanzball, historische Demütigung!

Die brasilianische Zeitung Placar sprach derweil von einer Niederlage von historischem Ausmaß. Nie zuvor habe der stolze Rekordweltmeister in der WM-Qualifikation eine so deutliche Pleite mit vier Gegentoren erhalten. Die Rede ist also von 141 Spielen, in denen ein solches Debakel noch nie vorgekommen ist.