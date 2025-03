WM-Quali: Doppelpacker Schick beschert Tschechien knappen Sieg

Vor 9300 Zuschauer in der Malsovicka Arena taten sich die Gastgeber mit ihren eigenen Chancen und den tapfer kämpfenden Färingern schwer. Der Kopfballtreffer von Schick (25.) wirkte für die überlegenen, aber zu fahrig abschließenden Tschechen nicht befreiend. Stattdessen lag kurz vor Schluss die Sensation in der Luft - Gunnar Vatnhamar köpfte die Faröer nach einer Ecke unter großem Jubel zum Ausgleich (83.). Doch nur kurz darauf antwortete Schick mit einem platzierten Kopfball (85.) zum erwarteten Sieg für Tschechien.

Die einzige Teilnahme an einer WM-Endrunde hatte es für Tschechien vor 19 Jahren bei der WM 2006 in Deutschland gegeben. Die Sieger der insgesamt zwölf europäischen Qualifikationsgruppen qualifizieren sich direkt für die WM 2026 in Kanada, den USA und Mexiko, die Gruppenzweiten müssen in die Play-offs. Insgesamt entsendet Europa 16 Teilnehmer zur Endrunde im kommenden Sommer.