Drei Assists! Ödegaard brilliert für Norwegen

SPORT1 25.03.2025 • 23:08 Uhr Erling Haaland und Leverkusens Stürmer Patrik Schick treffen für ihre Nationalmannschaften. Norwegens Martin Ödegaard legt drei Treffer auf.

Leverkusens Patrik Schick und Stürmerstar Erling Haaland treffen: Norwegen und Tschechien haben auf dem Weg zur Fußball-WM 2026 in der Qualifikation jeweils den zweiten Sieg im zweiten Spiel eingefahren. Tschechien besiegte Gibraltar 4:0 (1:0). Norwegen musste beim 4:2 (1:0) gegen Israel in Debrecen/Ungarn nur zwischenzeitlich um den nächsten Erfolg auf dem Weg zum Turnier in den USA, Kanada und Mexiko zittern.

Tschechien, das beim 2:1 am Samstag gegen Faröer zuletzt durch einen Doppelpack von Schick vor einer Blamage verschont wurde, ging im Estadio Do Algarve in Portugal gegen Gibraltar durch den ehemaligen Wolfsburger Vaclav Cerny in Führung (21.). Schick (50.), Pavel Sulc (72.) und Jan Kliment (90.+5) machten den Pflichtsieg in Gruppe L perfekt.

Haaland trifft gegen Bayern-Keeper Peretz

David Möller Wolfe (39.) sorgte für das erste Tor der Norweger am zweiten Spieltag in der Gruppe I, in die auch Italien nach dem Nations-League-Aus gegen Deutschland gerutscht ist. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Mohammad Abu Fani (55.) erzielten Ex-Leipziger Alexander Sörloth (59.), Kristoffer Ajer (65.) und Haaland (83.) die weiteren Treffer für die Skandinavier. Arsenal-Star Martin Ödegaard gelangen drei Assists.

Dor Turgeman (90.+3) verkürzte spät für die Israelis, bei denen Bayern Münchens Daniel Peretz das Tor hütete.

Norwegen hatte bislang 1938, 1994 und 1998 an einer WM-Endrunde teilgenommen. Tschechien, neben Kroatien Favorit auf den ersten Platz in Gruppe L, war bisher erst einmal vor 19 Jahren in Deutschland beim Turnier dabei.

