WM-Qualifikation im Blick: Japans Endo mit "höheren Zielen"

Der ehemalige Stuttgarter hat mit seinem Nationalteam das Ticket für die Endrunde in Nordamerika fast sicher.

Der japanischen Nationalmannschaft fehlt nur noch ein Sieg für die Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 - doch der ehemalige Stuttgarter Wataru Endo will sich nicht mit einer erfolgreichen Qualifikation zufrieden geben. „Jeder weiß, dass die dritte Runde der Asien-Qualifikation nicht einfach ist“, sagte der Mittelfeldspieler vom FC Liverpool vor dem Duell am Donnerstag (11.35 Uhr) mit Bahrain: „Aber wir haben uns höhere Ziele gesteckt.“