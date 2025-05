Laut Bild: Telekom sichert sich TV-Rechte für WM 2026

Das Unternehmen wollte den Medienbericht nicht bestätigen. Auch an der EM 2024 hatte die Telekom die Rechte gehalten.

Die Telekom soll sich mit ihrem Pay-Angebot MagentaTV die Live-Rechte an der XXL-WM 2026 gesichert haben. Das berichtet die Bild. Auf SID-Anfrage wollte sich das Unternehmen dazu nicht äußern, doch schon am Freitag könnte der Deal mit dem Fußball-Weltverband FIFA in Berlin offiziell verkündet werden.