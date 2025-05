Millioneninvestitionen: Mexiko-Stadt "bereit" für WM 2026

Mexiko-Stadt sieht sich gerüstet für das Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft 2026. „Mehr als fünf Millionen Menschen werden in Mexiko-Stadt erwartet“, sagte Innenministerin Rosa Icela Rodriguez bei der Vorstellung des Programms und des Organisationskomitees am Mittwoch (Ortszeit). Regierung und lokale Behörden arbeiten zusammen, „um sicherzustellen, dass das Erlebnis sicher und reibungslos verläuft“, erläuterte sie.

Angesichts der Sicherheitsbedenken in dem von krimineller Gewalt geplagten Land kündigte die Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt, Clara Brugada, die Anschaffung von 40.000 neuen Kameras an, womit sich die Gesamtzahl auf 123.000 erhöhen würde. „Wir werden die am stärksten videoüberwachte Stadt in ganz Amerika sein“, sagte sie.