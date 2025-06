Australien zehnter WM-Teilnehmer

Die Fußball-Nationalmannschaft von Australien hat am letzten Spieltag der Asien-Qualifikation die letzten Zweifel an ihrer Teilnahme an der WM 2026 in den USA beseitigt. Im direkten Duell mit Saudi-Arabien sicherten sich die Socceroos durch ein 2:1 (1:1) in Dschidda als zehntes Team einen Startplatz für das Mammut-Turnier mit 48 Nationen.