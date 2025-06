Blamage-Gefahr für Tuchel mit England

Die Blamage-Gefahr ist groß - aber Thomas Tuchel setzt alles daran, die Sensation zu verhindern. „Wir sind der haushohe Favorit“, sagt der Teammanager der englischen Nationalmannschaft, der mit seinen Stars wie Harry Kane (Bayern München) und Jude Bellingham (Real Madrid) in der WM-Qualifikation gegen Fußball-Zwerg Andorra in Barcelona ran muss, „und wir erwarten von uns einen Sieg. Wir werden uns mit allem Respekt und natürlich sehr ernsthaft auf dieses Spiel vorbereiten.“

Klar, gegen Andorra - die Nummer 173 der Weltrangliste - soll für die Three Lions am Samstag (18.00 Uhr/DAZN) unter Tuchel der dritte Sieg im dritten Spiel her.