De Bruyne entscheidet Sieben-Tore-Thriller

In einer denkwürdigen Partie spielt Belgien erst furios, dann ist plötzlich Wales am Drücker. Kevin de Bruyne erlöst die Roten Teufel.

Die belgische Nationalmannschaft hat in einem wilden WM-Qualifikationsspiel dank eines späten Treffers von Kapitän Kevin de Bruyne einen weiteren Rückschlag abgewendet. I

m zweiten Gruppenspiel gegen Wales war der Mannschaft von Rudi Garcia zunächst ein Traumstart gelungen, nach der Halbzeit legten die Red Devils beim 4:3 (3:1)-Sieg gegen Wales dann aber über weite Strecken plötzlich ein ganz anderes Gesicht an den Tag.

In Brüssel deutete zunächst alles auf ein belgisches Fußball-Fest hin, nichts erinnerte an den biederen Auftakt des Weltranglisten-Achten vor drei Tagen gegen Nordmazedonien (1:1). Romelu Lukaku brachte die Gastgeber nach einem Handelfmeter in Führung (15.), für den Stürmer war es bereits sein 89. Treffer im Trikot der Roten Teufel.