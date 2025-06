Tuchel wütet - Bayern-Star verhindert Blamage!

Thomas Tuchel bleibt dank Harry Kane mit England in der WM-Qualifikation auf Kurs. Allerdings zeigen die Three Lions gegen Fußballzwerg Andorra eine dürftige Leistung.

Thomas Tuchel bleibt dank Harry Kane mit England in der WM-Qualifikation auf Kurs. Allerdings zeigen die Three Lions gegen Fußballzwerg Andorra eine dürftige Leistung.

In der WM-Qualifikation mühten sich Tuchels Three Lions gegen Fußballzwerg Andorra dank eines Treffers des Bayern-Torjägers zu einem 1:0 (0:0)-Sieg . Für Kane war es der 450. Treffer seiner Karriere auf Klub- und Länderspielebene.

England hatte an die 90 Prozent Ballbesitz, stellte sich vor dem Tor aber immer wieder zu umständlich an. Zur Halbzeitpause stand es immer noch 0:0 - für den leidenschaftlich kämpfenden Außenseiter ein riesiger Erfolg.

Fans pfeifen - Tuchel wütet

Die englischen Fans begleiteten ihre Mannschaft mit Pfiffen in die Kabine, Tuchel stürmte an die Seitenlinie und forderte energisch mehr Konsequenz ein.

„Ich bin nicht zufrieden mit der Leistung“, sagte Tuchel hinterher bei ITV . Sein Team habe zwar gut angefangen, aber nach 25 Minuten „komplett den Schwung verloren. In der zweiten Hälfte haben wir uns ein bisschen gefangen, aber es fehlte an Intensität, Qualität und Energie.“

Torschütze Kane ergänzte: „Es ist kein Spiel, das vielen in Erinnerung bleiben wird. Wir hatten gute Phasen, wir nehmen die drei Punkte mit und machen weiter. Wir müssen es natürlich besser machen.“

Tuchel weiter makellos - Kane baut Serie aus

Kane erlöste mit einem Abstauber aus kurzer Distanz (50.) die Engländer, die damit im dritten Spiel unter der Leitung Tuchels den dritten Sieg einfuhren. In der WM-Quali führt der Weltmeister von 1966 die Tabelle in Gruppe K weiter souverän an.