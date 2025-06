Nach Amoklauf in Graz: Österreich gewinnt in San Marino

Unter dem Eindruck des Amoklaufs in Graz hat die österreichische Fußball-Nationalmannschaft in San Marino auch ihr zweites WM-Qualifikationsspiel gewonnen. Nach dem 4:0 (4:0) in Serravalle und dem Sieg gegen Rumänien fünf Tage zuvor in Wien (2:1) liegt das Team von Ralf Rangnick mit sechs Punkten auf dem zweiten Platz in der Gruppe H.