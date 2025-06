Wegen der WM 2026: Nagelsmann schaut bei Italien genau hin

SID 05.06.2025 • 11:27 Uhr Bundestrainer Nagelsmann will bei der Gruppenauslosung für die WM 2026 in Lostopf 1 kommen - doch diesen Platz hat gerade Italien inne.

Wenn Italien am Freitag in Oslo gegen Norwegen in die Qualifikation für die WM 2026 einsteigt, schaut auch Bundestrainer Julian Nagelsmann ganz genau hin - und wird wohl den Fußball-Wikingern um Stürmerstar Erling Haaland die Daumen drücken.

Denn: Im Fernduell mit Italien geht es für die DFB-Auswahl um eine bessere Ausgangsposition für die Gruppenauslosung für das XXL-Turnier nächstes Jahr in den USA, Kanada und Mexiko.

Deutschland will in Lostopf Eins

Konkret geht es um den neunten Platz in der FIFA-Weltrangliste - und damit Lostopf 1 für die Gruppenauslosung für die WM. Wer in Lostopf 1 liegt, geht Teams wie Weltmeister Argentinien, Europameister Spanien, Frankreich, England oder Brasilien aus dem Weg. Auch eine Gruppe mit dem gesetzten Co-Gastgeber Mexiko gilt wegen der zu erwartenden Hitze als unbeliebt. Und derzeit liegt Italien in der Weltrangliste vor Deutschland auf Platz neun.

Kein Wunder, dass sich Nagelsmann über die Niederlage im Nations-League-Halbfinale gegen Portugal (1:2) geärgert hat. „Wir wissen ja, wie die Bedeutung ist“, sagte der Bundestrainer bei DAZN. Platz neun in der Weltrangliste würde „die Wahrscheinlichkeit“, eine bessere WM-Gruppe zu erwischen, „natürlich verbessern“.

