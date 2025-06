WM-Quali: Bundesliga-Profis lassen Österreich jubeln

Die Elftal zeigt sich in Finnland in der Anfangsphase effizient. ÖFB-Trainer Ralf Rangnick kann sich auf seine Bundesliga-Profis verlassen.

Die Nationalmannschaften aus Österreich und den Niederlanden sind souverän in die WM-Qualifikation gestartet. Das ÖFB-Team von Trainer Ralf Rangnick bezwang in der Gruppe H den Weltranglisten-45. Rumänien 2:1 (1:0).

Niederlande mit souveränem Auftritt

Später Start in die WM-Qualifikation

Hauptkonkurrent der Niederlande in der Gruppe G ist Polen (zwei Spiele, zwei Spiele). Am Dienstag steht für den EM-Halbfinalisten die Pflichtaufgabe gegen Malta an, das ÖFB-Team ist in San Marino gefordert (beide 20.45 Uhr).