WM verpasst: China entlässt Nationaltrainer Ivankovic

Nach der erneut verpassten Qualifikation für eine WM hat sich Chinas Fußballverband von Nationaltrainer Branko Ivankovic getrennt. „Da sich die Nationalmannschaft nicht für die Play-off-Phase qualifiziert hat, wurde der Vertrag gemäß den vereinbarten Bedingungen automatisch gekündigt“, hieß es in einer Mitteilung. Der Kroate, der in der Saison 1999/2000 den damaligen Zweitligisten Hannover 96 trainiert hatte, hatte den Job im Februar 2024 angetreten.

Anfang Juni hatte China durch ein 0:1 gegen Indonesien die letzte Chance auf eine Teilnahme an der WM 2026 verspielt, am Ende belegte das Team in seiner Asien-Gruppe mit sieben Niederlagen in zehn Spielen den vorletzten Platz. Der Serbe Dejan Djurdjevic, bisher Trainer der chinesischen U19, übernimmt das Amt zunächst auf Interimsbasis.