Islam-Experte betont "große Fußballkultur" in Saudi-Arabien

SID 18.08.2025 • 08:03 Uhr Die WM-Gastgeber Katar und Saudi-Arabien im Punkt Fußball-Begeisterung gleichzusetzen, sei ein Fehler.

Islam-Experte Sebastian Sons sieht einen großen Unterschied zwischen den WM-Gastgebern Katar und Saudi-Arabien. „In Saudi-Arabien ist der Fußball seit vielen Jahrzehnten in der Gesellschaft verankert“, sagte der Fachmann für die arabischen Golfstaaten der FAZ: „Ich kenne niemanden in Saudi-Arabien, der sich nicht für Fußball interessiert.“

In Katar, Ausrichter der WM 2022, sei dies anders gewesen. „Ich glaube, das ist eine der größten Fehlwahrnehmungen, die wir von Saudi-Arabien haben: dass der Sport dort keine Rolle spielt, und man in dieser Hinsicht Katar und Saudi-Arabien gleichsetzt. Das ist falsch“, sagte Sons, der zur pakistanischen Arbeitsmigration nach Saudi-Arabien promoviert hat. Saudi-Arabien richtet 2034 die WM aus.

Klubs aus Saudi-Arabien hatten schon 1991, 2000 (Al-Hilal) sowie 2004 und 2005 (Ittihad FC) die asiatische Champions League gewonnen. Es gebe „eine große Fußballkultur in Saudi-Arabien, die war nur lange Zeit für Außenstehende unwichtig und deshalb haben sie nicht richtig hingeschaut. Das ist inzwischen anders“, sagte Sons der FAZ und führte an: „Man muss nicht alles gut finden, was in Saudi-Arabien und anderen Golfstaaten passiert, aber sollte zumindest die Euphorie dieser Menschen anerkennen.“

In vielen Bereichen gibt es keine Gleichberechtigung

Auch die Investitionen in den Frauen-Fußball - zuletzt wechselte die frühere deutsche Nationalspielerin Dzsenifer Marozsán zum Al-Qadsiah WFC in die 2022 gegründete Saudi Women’s Premier League - seien langfristig angelegt.

Gleichzeitig stehe aber auch fest, dass es in Saudi-Arabien in vielen Bereichen noch immer keine Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau gebe, im Scheidungsrecht oder im Erbrecht etwa würden Frauen weiterhin benachteiligt. Auch Homosexualität werde weitgehend nicht akzeptiert.