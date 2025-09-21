2:1 gegen Island: Frankreich weiter auf WM-Kurs

SID 09.09.2025 • 22:57 Uhr Der Vizeweltmeister zittert sich in der WM-Qualifikation in Unterzahl zum zweiten Sieg im zweiten Spiel.

Vize-Weltmeister Frankreich liegt in der Qualifikation zur Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko weiter auf Kurs. Mit den Münchner Bundesliga-Profis Michael Olise und Dayot Upamecano in der Anfangsformation feierte die Équipe tricolore durch ein 2:1 (1:1) in Paris gegen Island nach Anlaufproblemen im zweiten Ausscheidungsspiel der Europa-Gruppe D den zweiten Sieg. Allerdings hatte der Ex-Champion, der am 10. Oktober (Freitag) erneut in der Seine-Metropole auf Aserbaidschan trifft, in Unterzahl in der Schlussphase bei einem nicht anerkannten Tor der Gäste auch das Glück auf seiner Seite.

{ "placeholderType": "MREC" }

Superstar Kylian Mbappe (45., Foulelfmeter) sowie Bradley Bacola (62.) trafen vier Tage nach dem 2:0-Auftakterfolg der Franzosen in Breslau gegen die Ukraine für die Hausherren. Island, das mit einem 5:0 gegen Aserbaidschan in das Rennen um die WM-Tickets gestartet war, hatte mit seinen später ausgewechselten Deutschland-Legionären Ísak Jóhannesson (Köln) und Jón Dagur Thorsteinsson (Hertha BSC) durch Andri Gudjohnsen (21.) das erste Tor des Abends erzielt. Der zweite Treffer des 23-Jährigen in der 88. Minute wurde nach VAR-Beweis wegen eines vorherigen Foulspiels nicht gewertet.