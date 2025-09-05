7,47 Millionen sehen DFB-Blamage in der Slowakei

SID 05.09.2025 • 09:09 Uhr Das ernüchternde 0:2 zum Start in die WM-Qualifikation sorgt immerhin für eine ordentliche TV-Quote.

Mit einem blamablen 0:2 in der Slowakei hat die DFB-Elf einen Fehlstart in die WM-Qualifikation hingelegt - und damit auch die Fans vor den TV-Geräten ratlos zurückgelassen. Zumindest bei der ARD kann man mit Blick auf die TV-Quote aber zufrieden sein: Durchschnittlich sahen 7,47 Millionen Zuschauer den ideenlosen Auftritt der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann, dies entsprach einem Marktanteil von 35,1 Prozent.

