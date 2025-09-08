Amiri belebt DFB-Team: "Immer auf dem Gaspedal"

SID 08.09.2025 • 06:18 Uhr Nadiem Amiri ist in einer schwachen deutschen Nationalmannschaft der Lichtblick - und erhält Extralob vom Bundestrainer.

Nadiem Amiri wusste genau, wo er zu stehen hatte. „Ich war heiß. Ich habe mich schon auf der Bank in die Situation hineingedacht“, erklärte der Offensivspieler von Mainz 05 nach dem 3:1 (1:1) der deutschen Nationalmannschaft gegen Nordirland in der WM-Qualifikation am RTL-Mikrofon, bei dem Amiri seinen ersten Länderspieltreffer erzielt hatte.

Als eine Halbfeldflanke von David Raum an Maximilian Beier und den nordirischen Verteidigern vorbeiflog, war Amiri am zweiten Pfosten instinktiv zur Stelle und schob zum Endstand ein. Schon zuvor hatte Amiri nach seiner Einwechslung in der 61. Minute das behäbige Spiel der deutschen Mannschaft belebt, dafür erhielt der Joker sogar ein Extralob.

„Nadiem ist immer auf dem Gaspedal. Er hat immer Lust, Spiele zu gewinnen“, sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann über den Torschützen: „Das war schon in der U17 oder U19 so. Er kam rein und hatte einfach Bock. Er hat sich zerrissen. Deswegen freut es mich sehr für ihn, weil er alles reingeworfen hat, was uns in der Phase des Spiels sehr gut getan hat.“