WM>

WM-Quali-Rekord eingestellt! Historischer Abend für Cristiano Ronaldo

Historischer Abend für Ronaldo

Portugal müht sich gegen Ungarn zu einem Sieg. Cristiano Ronaldo erzielt dabei sein 39. Tor in einem WM-Qualifikations-Spiel und stellt damit einen Rekord ein.
Dominik Szoboszlai trifft mit der ungarischen Nationalmannschaft auf Portugal um Cristiano Ronaldo. Der wiederum war das große Kindheitsidol des Liverpool-Akteurs.
SPORT1
Die portugiesische Nationalmannschaft hat in der WM-Qualifikation auch dank Stürmerstar Cristiano Ronaldo einem Ausrutscher vermieden.

Der 40 Jahre alte Kapitän traf beim 3:2 (1:1) in Ungarn per Elfmeter zum zwischenzeitlichen 2:1 für die Portugiesen, die damit auch ihr zweites Spiel in der Gruppe F gewannen.

WM-Qualifikation: Ronaldo nicht zu stoppen

Für Ronaldo, der auch schon beim Auftaktsieg in die WM-Quali in Armenien (5:0) zuletzt doppelt getroffen hatte, war es im 223. Länderspiel der 141. Treffer.

Zudem war es das 39. Tor in einem WM-Qualifikations-Spiel von Ronaldo. Das gelang zuvor nur Carlos Ruiz für Guatemala.

Cancelo trifft entscheidend

Am Dienstag hatte Barnabas Varga (21.) die Ungarn zunächst aus dem Nichts in Führung gebracht. Bernardo Silva (36.) glich für klar überlegene Portugiesen jedoch noch vor der Halbzeit aus, nach der Pause verwandelte Ronaldo dann einen Handelfmeter.

Erneut war es jedoch Varga (84.), der Ungarn in der Schlussphase zurück in die Partie brachte. Doch Joao Cancelo (86.) traf im direkten Gegenzug doch noch zum Sieg für den Favoriten. Nächster Gegner der Portugiesen in der WM-Quali ist Irland.

-----

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)

