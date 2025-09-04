Deutscher Gruppengegner Nordirland gewinnt gegen Luxemburg

SID 04.09.2025 • 22:45 Uhr Die deutschen Gruppengegner Luxemburg und Nordirland treffen parallel zum deutschen Spiel aufeinander.

Während die deutsche Nationalmannschaft in Bratislava gefordert war, trafen die anderen beiden Gruppengegner Luxemburg und Nordirland aufeinander. Im Parallelspiel der Gruppe A gewann Nordirland in Luxemburg mit 3:1 (1:1).

{ "placeholderType": "MREC" }

Isaac Price vergab zunächst einen Foulelfmeter für Nordirland, Jamie Reid (7.) traf jedoch per Nachschuss. Aiman Dardari (30.), der beim Bundesligisten FC Augsburg unter Vertrag steht, gelang der Ausgleich für die Luxemburger. Nur 21 Sekunden nach dem Wiederanpfiff stellten die Nordiren wieder das alte Kräfteverhältnis her, Shea Charles traf aus zweiter Reihe per Fernschuss.

Luxemburg wurde zusätzlich durch die Gelb-Rote Karte für Seid Korac geschwächt und agierte ab der 66. Minute nur noch zu zehnt. Das nutzte Justin Devenny aus und erhöhte zum 3:1 (69.) für die Nordiren.