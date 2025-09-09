Fünffacher Haaland: Norwegen hat WM im Visier

SID 09.09.2025 • 22:47 Uhr Die Skandinavier gewinnen auch ihr fünftes Quali-Spiel.

Die norwegische Fußball-Nationalmannschaft strebt angeführt von Starstürmer Erling Haaland weiter mit aller Macht nach ihrer ersten WM-Teilnahme seit 1998. Haaland schoss die Skandinavier beim 11:1 (5:0)-Schützenfest gegen Moldau mit fünf Toren zum fünften Sieg im fünften Qualifikationsspiel, auch der eingewechselte Thelo Aasgaard traf viermal.

Mit ihrer makellosen Bilanz und einer Tordifferenz von 24:3 liegen die Norweger bei noch drei ausstehenden Spielen sechs Punkte vor dem ersten Verfolger Italien. Der viermalige Weltmeister hat in der Gruppe I jedoch ein Spiel weniger absolviert. Norwegen hat bislang dreimal an einer WM teilgenommen, zuletzt 1998: Dort schied das Team im Achtelfinale aus - gegen Italien.