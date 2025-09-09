Befreiungsschlag für Tuchel - Fan-Ärger in Belgrad

SPORT1 09.09.2025 • 23:11 Uhr Nach Kritik an den Auftritten der Three Lions feiert das Team von Thomas Tuchel einen dominanten Sieg. Ärger gibt es mit einigen Zuschauern, die Partie wird sogar kurz unterbrochen.

Die englische Nationalmannschaft bleibt unter Thomas Tuchel in der WM-Qualifikation makellos - und weiß nun sogar zu überzeugen.

Beim 5:0 (2:0) am Dienstag in Serbien zeigten die Three Lions im Vergleich zu den zuletzt oft biederen Auftritten eine deutliche Leistungssteigerung und gewannen völlig verdient auch ihr fünftes Qualifikationsspiel. Die WM-Teilnahme hat die Mannschaft des deutschen Trainers damit weiter fest im Visier.

Die Engländer führen die Gruppe K dank ihrer makellosen Bilanz bei noch drei ausbleibenden Spielen mit sieben Punkten vor Albanien an, Serbien, das ein Spiel weniger absolviert hat, hat acht Zähler Rückstand.

Laserpointer und Polizeieinsatz: Fan-Ärger in Belgrad

Überschattet wurde die Partie allerdings vom Fehlverhalten einiger Zuschauer in Belgrad. So musste die Partie in der ersten Halbzeit kurz unterbrochen werden, als ein Laserpointer auf englische Spieler gerichtet wurde.

Unter anderem wurden Ezri Konsa und Reece James geblendet. Der Stadionsprecher warnte die Fans daraufhin per Durchsage, keine Laserpointer auf das Spielfeld zu richten.

Englischen Medienberichten zufolge musste auch die Bereitschaftspolizei während des Spiels anrücken, als es auf der Tribüne offenbar zu Auseinandersetzungen zwischen Heimfans gekommen war. Weitere Eskalationen sollen jedoch verhindert worden sein.

Kane eröffnet den Torreigen

Bayern-Stürmer Harry Kane (33.) hatte sein Team nach einer Ecke von Declan Rice in Führung gebracht, Noni Madueke (35.), Ezri Konsa (52.), Marc Guehi (75.) und Marcus Rashford (90./Foulelfmeter) erzielten die weiteren Treffer. Nikola Milenkovic (72.) sah bei Serbien nach einer Notbremse die Rote Karte.

Trotz der vier Siege aus vier Spielen hatten Tuchel und seine Mannschaft zuletzt immer wieder Kritik einstecken müssen. Das jüngste 2:0 gegen Andorra etwa sei „schwer zu ertragen“ gewesen, urteilte die Daily Mail.

Tuchel gab sich vor der schwierigen Auswärtsreise nach Serbien dennoch entspannt. Der Job als englischer Nationaltrainer sei „ein Traum und eine Herausforderung, die ich mir gewünscht habe“, betonte er.

Beste Leistung seit Tuchels Amtsantritt

Gegen den vermeintlich stärksten Gegner ihrer Quali-Gruppe zeigten die Engländer dann die überzeugendste Leistung seit Tuchels Amtsantritt zu Beginn des Jahres. Mit viel Geduld legte sich England den tiefstehenden Gegner zurecht - und schlug dann mit einem Standard und einem fein herausgespielten Treffer eiskalt per Doppelschlag zu.

Nach Konsas Treffer kurz nach der Pause war die Partie entschieden, Tuchels Mannschaft spielte die Partie locker zu Ende.

