Torhüter muss Gartenarbeit machen! Bizarre Szenen bei Österreich-Sieg

SID 06.09.2025 • 22:54 Uhr Ein Loch ist im Rasen - und belustigt die Zuschauer beim Spiel zwischen Österreich und Zypern.

Der Torhüter ist immer der Gärtner: Ein großes Loch vor einem der Strafräume hat zu einer kuriosen Unterbrechung des WM-Qualifikationsspiels zwischen Österreich und Zypern (1:0) geführt.

Eine Viertelstunde vor dem Abpfiff war die Sicherheit der Spieler plötzlich nicht mehr gewährleistet - Österreichs Keeper Alexander Schlager verrichtete unter dem Jubel der Fußball-Fans in Linz mit großer Freude die dringend notwendige „Gartenarbeit“.

Doch das reichte nicht aus. Helfer schleppten also im ausverkauften Stadion hektisch Eimer mit hinter dem Tor ausgebuddelter Erde herbei, um das fausttiefe Loch fachmännisch aufzufüllen. Schlager half bei der Verdichtung, indem er darauf herumhüpfte. Obendrauf ein Stück Rasen - fertig!

Spiel nur kurz wieder aufgenommen

Der befürchtete Spielabbruch blieb aus, nach rund fünfminütiger Unterbrechung konnte der dänische Schiedsrichter Jakob Kehlet fortsetzen - aber nur für wenige Sekunden, dann ruhte der Ball mehrere Minuten wegen einer Behandlung des zyprischen Torhüters Fabiano Freitas.

