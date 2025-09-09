Was macht der denn da? Kuriose Szenen um Rangnick

SID 09.09.2025 • 23:06 Uhr Bayern-Profi Konrad Laimer beschert Österreich einen ganz wichtigen Erfolg. Ralf Rangnick sorgt derweil anderweitig für Schlagzeilen.

Konrad Laimer hat Österreichs Fußball-Nationalmannschaft zu einem ganz wichtigen Erfolg auf dem Weg zum WM 2026 geschossen. Der Profi von Bayern München erzielte beim 2:1 (0:0) in Bosnien-Herzegowina den Siegtreffer (65.) und sicherte den Österreichern damit den vierten Sieg im vierten Quali-Spiel.

Bosnien, das seine erste Niederlage kassierte und ein Spiel mehr als Österreich absolviert hat, liegt aufgrund der besseren Tordifferenz an der Spitze der Gruppe H.

Bereits das 1:0 der Mannschaft von Ralf Rangnick ging auf das Konto eines Bundesligaprofis: Der Dortmunder Marcel Sabitzer (49.) traf sehenswert, doch Bosnien konterte rasch durch Edin Dzeko (50.). Den Ausgleich legte der Stuttgarter Ermedin Demirovic auf, auf Laimers Treffer hatten die Gastgeber dann keine Antwort mehr parat. Wolfsburgs Patrick Wimmer sah in der Nachspielzeit noch die Gelb-Rote Karte (90.+5).

Kuriose Szenen um Rangnick

Weil Rangnick nach einer Sprunggelenks-OP im Sommer noch nicht ganz genesen ist, wurde er kreativ. Die Strecken zum TV-Interview und in die Kabine legte der 67-Jährige mit dem Rad zurück. „Der Weg wäre sonst etwas weit gewesen“, scherzte er im ORF, sein Fuß „könnte besser sein, aber es geht bergauf.“

