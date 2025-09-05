Marokko löst als erstes Team aus Afrika WM-Ticket für 2026

SID 05.09.2025 • 23:18 Uhr Marokko feiert die dritte WM-Teilnahme in Folge.

Marokko hat sich als erstes afrikanisches Land für die Fußball-WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada qualifiziert.

Das Team um Kapitän Achraf Hakimi bezwang den Niger am Freitag in Rabat 5:0 (2:0) und sicherte sich vorzeitig den Sieg in Gruppe E. Für Marokko ist es die dritte WM-Teilnahme in Folge, 2022 in Katar hatte das Team überraschend das Halbfinale erreicht.