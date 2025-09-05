Newsticker
WM>

Marokko löst als erstes Team aus Afrika WM-Ticket für 2026

Erstes afrikanisches Team löst WM-Ticket

Marokko feiert die dritte WM-Teilnahme in Folge.
© AFP/SID/Abdel Majid BZIOUAT
SID
Marokko hat sich als erstes afrikanisches Land für die Fußball-WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada qualifiziert.

Das Team um Kapitän Achraf Hakimi bezwang den Niger am Freitag in Rabat 5:0 (2:0) und sicherte sich vorzeitig den Sieg in Gruppe E. Für Marokko ist es die dritte WM-Teilnahme in Folge, 2022 in Katar hatte das Team überraschend das Halbfinale erreicht.

Bayer Leverkusens Neuzugang Eliesse Ben Seghir stand in der Startelf, für ihn kam in der 67. Minute der Neu-Stuttgarter Bilal El Khannouss. Nach sechs Qualifikations-Spielen hat Marokko die maximale Ausbeute von 18 Punkten auf dem Konto.

