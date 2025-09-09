"Mit Herz und Wahnsinn": Gattuso lässt Italien jubeln

SID 09.09.2025 • 05:35 Uhr Das wilde 5:4 von Italien gegen Israel hinterlässt auch beim italienischen Coach seine Spuren. Die heimische Presse feiert die „neue“ Nationalmannschaft.

Gennaro Gattuso war emotional am absoluten Limit. „Es war furchtbar, ein Albtraum. Wir haben lächerliche Tore kassiert“, sagte der italienische Nationaltrainer nach dem vogelwilden 5:4 (1:1) im WM-Qualifikationsspiel in Ungarn gegen Israel: „Aber wir haben uns zurückgekämpft. Man muss den Jungs Anerkennung zollen, die die Stärke hatten, auf jede Ohrfeige zu reagieren, die sie bekamen.“

Zweimal lag seine Mannschaft nach teils haarsträubenden Fehlern in Rückstand, hinzu kamen zwei Eigentore und ein Doppelschlag zum 4:4 nach 4:2-Führung - doch auf all diese Rückschläge hatte die Squadra Azzurra die passende Antwort parat - und darf dank des späten Siegtreffers von Sandro Tonali (90.+1) weiter auf die erste WM-Teilnahme seit 2014 hoffen.

„Ein surrealer Sieg. Neun Tore und jede Menge (zu viel) Nervenkitzel. Die Azzurri riskierten ihren WM-Traum“, titelte die Gazzetta dello Sport. „Italien mit Herz, Italien mit Wahnsinn, Italien immer noch schusselig, aber nie gezähmt“, schrieb die Corriere dello Sport: „Gattuso verkörpert diese neue Nationalmannschaft: Seine Courage, die er dem Team vermittelt, und sein Wille, trotz tausend noch bestehender Schwierigkeiten niemals aufzugeben.“

Zwei Spiele, zwei Siege, 10:4 Tore lautet die wilde Bilanz des neuen Trainers, der sich sowohl bei der Rudelbildung nach Abpfiff als auch verbal vor seine Mannschaft stellte. „Wir sind zu anfällig, kassieren zu leicht Tore. Aber das ist keine Kritik an den Spielern, es ist mein Problem, und ich muss es zusammen mit meinem Trainerstab verbessern“, sagte der Weltmeister von 2006. „Auch wenn es kein guter Tag war, sie haben mit Herz und Seele gespielt und den Willen gehabt, zurückzukommen. Daran müssen wir weiter arbeiten.“

