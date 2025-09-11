Nach Maduro-Intervention: Venezuela feuert Trainer Batista

SID 11.09.2025 • 12:11 Uhr Der autoritär regierende Staatspräsident hatte eine "Neuaufstellung" gefordert.

Nach dem Aus in der WM-Qualifikation und einer Intervention des Staatspräsidenten hat der Fußball-Verband Venezuelas am Donnerstag seinen Nationaltrainer Fernando Batista entlassen. Der autoritär regierende Machthaber Nicolas Maduro hatte nach dem entscheidenden 3:6 gegen Kolumbien öffentlich eine „Neuaufstellung“ des Trainerteams gefordert.

„Das war eine schmerzhafte Niederlage“, hatte Maduro gesagt. Ganz Venezuela wünsche sich „eine Umstrukturierung, eine neue Ausrichtung der Strategie, basierend auf Kampf und harter Arbeit“. Politische Einflussnahme auf Verbandsentscheidungen ist gemäß Statuten des Fußball-Weltverbandes FIFA verboten. Ein Nachfolger für den Argentinier Batista wurde noch nicht benannt.

Venezuela ist die einzige Nation im südamerikanischen Kontinentalverband CONMEBOL, die es nie zu einer WM-Endrunde geschafft hat. Bolivien zog am letzten Spieltag an den Venezolanern vorbei in die interkontinentalen Play-offs zum Turnier 2026 in den USA, Kanada und Mexiko.