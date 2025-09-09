Newsticker
WM>

WM-Sensation fast perfekt!

WM-Sensation fast perfekt

Kap Verde gewinnt das Spitzenspiel gegen Kamerun. Die erste WM-Teilnahme ist für den kleinen Inselstaat zum Greifen nah.
Kap Verde reicht ein Sieg zur ersten WM-Teilnahme
© IMAGO/Shengolpixs
SPORT1
Kap Verde gewinnt das Spitzenspiel gegen Kamerun. Die erste WM-Teilnahme ist für den kleinen Inselstaat zum Greifen nah.

Die Kapverdischen Inseln kommen ihrer ersten Teilnahme bei einer Fußball-WM immer näher. Der kleine Inselstaat mit gerade einmal 427.000 Einwohnern besiegte Kamerun im Spitzenspiel der Gruppe D der Afrika-Qualifikation in der Hauptstadt Praia mit 1:0 (0:0) - und hat bei noch zwei ausstehenden Spielen nun vier Punkte Vorsprung auf die Kameruner.

Den Siegtreffer erzielte Stürmer Dailon Rocha Livramento (54.), der beim portugiesischen Zweitligisten Casa Pia AC spielt, mit einem Traumtor. Nach Schlusspfiff brachen bei den Fans alle Dämme: Zahlreiche Anhänger stürmten auf den Rasen des Nationalstadions.

Im Oktober reicht Kap Verde nun ein Sieg in Libyen oder daheim gegen Eswatini, der 69. der Weltrangliste wäre im Falle einer Qualifikation für die Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko der mit Abstand kleinste afrikanische Teilnehmer der WM-Geschichte.

Kein Nationalspieler spielt im eigenen Land

Kurios: Außerhalb der neun bewohnten Inseln leben mehr Menschen mit kapverdischen Wurzeln als auf den Inseln selbst. Das spiegelt sich auch in der Nationalmannschaft wider.

Keiner der 27 Akteure spielt in der heimischen Liga, gut die Hälfte ist in einem anderen Land geboren. Die größten Erfolge der „Blauen Haie“ sind bislang 2013 und 2024 das Erreichen des Viertelfinals der Afrikameisterschaft.

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)

