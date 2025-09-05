Südamerika: Messi weint und trifft

SID 05.09.2025 • 08:07 Uhr Beim Superstar laufen vor seinem möglicherweise letzten Heimspiel mit der Nationalmannschaft die Tränen, anschließend glänzt er auf dem Platz.

Erst Tränen vergossen, dann das Spiel genossen: Lionel Messi hat sein letztes WM-Qualifikationsspiel vor heimischer Kulisse mit zwei Toren gekrönt und für ein ungefährdetes 3:0 (1:0) von Fußball-Weltmeister Argentinien gegen Venezuela gesorgt. Hinter dem weit enteilten Spitzenreiter der Eliminatorias schnappten sich am vorletzten Quali-Spieltag der zweimalige WM-Sieger Uruguay, Kolumbien und Paraguay die letzten drei der sechs südamerikanischen Direkttickets für die Endrunde im kommenden Jahr.

Vor seinem 194. Länderspiel weinte der 38-Jährige bei der Nationalhymne in den Armen seiner drei Söhne, nach seinen beiden Treffern (39., 80.) verkündete der Altstar des US-Klubs Inter Miami mit Blick auf sein mögliches sechstes WM-Turnier nebulös:

Zumal er auch den Angriffszug zum 2:0 durch Lautaro Martínez (76.) einleitete. Und so war für Messi nach der Partie nur eines klar: „Heute ging es hier das letzte Mal für mich um Punkte.“ Schon am Dienstag in Ecuador legt er eine Pause ein. „Ich werde von Tag zu Tag, von Spiel zu Spiel entscheiden“, sagte er und ergänzte mit Blick auf die WM: „Es scheint nicht unmöglich.“

38 Punkte hat Argentinien vor dem 18. und letzten Eliminatorias-Spieltag am Dienstag - mehr als alle anderen. Zehn weniger weist Erzrivale Brasilien auf, für den ohne den weiterhin formschwachen Neymar erst die eingewechselten Lucas Paquetá (72.) und Bruno Guimaraes (76.) beim 3:0 (1:0) gegen Schlusslicht Chile einen standesgemäßen Sieg herstellten. Die Führung besorgte der 18 Jahre alte Jungstar Estevao (38.).

