Trump: Verlegungen von WM-Spielen möglich

SID 26.09.2025 • 07:16 Uhr US-Präsident Donald Trump will bei möglichen Sicherheitsbedenken durchgreifen. Dies betrifft sowohl die Fußball-WM als auch die Olympischen Spiele.

US-Präsident Donald Trump hält Spielverlegungen bei der Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko für denkbar. Er gehe zwar davon aus, dass die Weltmeisterschaft „sicher“ verlaufen würde, erklärte Trump bei einer Presserunde im Oval Office, „aber wenn ich der Meinung bin, dass es nicht sicher ist, werden wir die Spiele in eine andere Stadt verlegen.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Zu den Austragungsorten der WM-Spiele zählen auch Städte, die als Hochburgen der Demokraten, Trumps politischem Gegner, gelten - darunter Los Angeles, San Francisco und Seattle. In einige demokratisch regierte Städte hatte er in den vergangenen Monaten die Nationalgarde entsandt.

Trump nahm bei seiner Antwort auch Bezug auf die Olympischen Spiele, die 2028 in Los Angeles stattfinden sollen.

„Wenn wir glauben, dass eine Stadt auch nur im Geringsten gefährlich für die Weltmeisterschaft oder für die Olympischen Spiele ist - aber insbesondere für die Weltmeisterschaft, weil in so vielen Städten gespielt wird - werden wir das nicht zulassen“, sagte er.

{ "placeholderType": "MREC" }