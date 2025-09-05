Newsticker
Widmer trifft bei klarem Schweizer Sieg

Widmer trifft bei Schweizer Sieg

Auch die übrigen Torschützen hatten einen Bundesliga-Bezug.
Silvan Widmer (l.) traf
Silvan Widmer (l.) traf
© IMAGO / Steinsiek.ch/SID/IMAGO/JOERAN STEINSIEK
SID


Die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft ist mit einem lockeren 4:0 (4:0) gegen den Kosovo in die WM-Qualifikation gestartet. In Basel trug sich auch Mainz-Kapitän Silvan Widmer (39.) in die Torschützenliste ein, der 32-Jährige musste beim Treffer zum 3:0 nur seinen Fuß hinhalten.

Auch die übrigen Torschützen hatten einen Bundesliga-Bezug. Der ehemalige Schalker und Gladbacher Breel Embolo traf doppelt (25./45.), zudem war der Ex-Dortmunder Manuel Akanji (22.) erfolgreich.

Für die Eidgenossen war es der vierte Sieg in Folge, zum dritten Mal nacheinander erzielte das Team von Trainer Murat Yakin mindestens vier Tore.

