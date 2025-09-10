WM 2026: Ticketverkauf beginnt! So funktioniert es

Luca Utz 10.09.2025 • 16:54 Uhr Rund neun Monate vor dem Start der Fußball-WM beginnt am Mittwoch der Vorverkauf der ersten Tickets. Es können jedoch nicht direkt alle Fans Tickets ergattern - und um an Karten zu kommen, müssen ein paar Dinge beachtet werden.

Am Mittwochnachmittag (17.00 Uhr) beginnt der Vorverkauf der ersten Tickets für die WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA. Zunächst muss man sich jedoch für den Verkauf registrieren. Hierfür erfolgt die Anmeldung auf der offiziellen Webseite der FIFA und ist bis zum 19. September durchführbar.

Voraussetzung hierfür ist der Besitz einer Visa-Karte, der Erwerb erfolgt über eine Visa-Vorverkauseinziehung. Der Zahlkartenanbieter besitzt als Sponsor des Verbandes die exklusiven Rechte an der Vorverkaufsphase. Nach Erstellung einer FIFA-ID wird man über Termine und Verfahren des Kartenverkaufs informiert.

Was kosten WM-Tickets?

Daraufhin erfolgt eine Zufallsziehung unter den Anmeldungen, erfolgreiche Personen dieses Verfahrens werden ab dem 29. September per E-Mail in Kenntnis gesetzt und erhalten für den potenziellen Ticketkauf ein Zeitfenster. Die Ziehung stellt jedoch nicht sicher, dass im jeweiligen Fenster Tickets erworben werden können.

Der Beginn des Kartenverkaufs gilt für alle 104 Partien des Großereignisses. Spielort- und Teamtickets stehen voraussichtlich erst später offen zum Erwerb.

Für die Spiele der Gruppenphase starten die Ticketpreise bei 60 US-Dollar (rund 51 Euro). Die teuersten Tickets liegen derweil bei 6730 US-Dollar (rund 5742 Euro) für die besten Finalplätze. Ausführlichere Infos zu den Preiskategorien verkündete die FIFA hingegen noch nicht.

WM 2026: Preise variieren nach Nachfrage

Dies ist auch darin begründet, dass die Preise nicht festgelegt sind, sondern dynamisch je nach Nachfrage variieren. Wie genau Preise angepasst werden, wurde ebenfalls nicht offiziell begründet.