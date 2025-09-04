Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WM
WM
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
VIDEOS
WM>

WM-Quali: Deutschland auswärts unschlagbar!

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

WM-Quali: DFB-Elf auswärts unschlagbar

In bislang 52 Partien gab es keine einzige Niederlage für Deutschland auf dem Weg zur Endrunde.
Seltene Pleite: Timo Werner gegen Nordmazedonien
Seltene Pleite: Timo Werner gegen Nordmazedonien
© AFP/SID/INA FASSBENDER
SID
In bislang 52 Partien gab es keine einzige Niederlage für Deutschland auf dem Weg zur Endrunde.

Wenn die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Abend (20.45 Uhr/ARD) zum Auftakt der WM-Qualifikation in Bratislava auf die Slowakei trifft, kann eigentlich nichts schiefgehen. 52-mal musste die DFB-Auswahl bislang in Ausscheidungsspielen zum Weltturnier auswärts antreten, verloren hat sie nie.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die einzigen drei Niederlagen in 104 WM-Quali-Duellen (83 Siege, 18 Unentschieden) gab es jeweils zu Hause – und jede Pleite war besonders schmerzhaft. Das 0:1 im Oktober 1985 gegen Portugal in Stuttgart, weil es die Premiere war. Das 1:5 im September 2001 gegen England in München wegen all der Häme des britischen Boulevards. Und das 1:2 im März 2021 gegen Nordmazedonien in Duisburg, weil es die schwierige Situation in der späten Ära Joachim Löw knallhart aufzeigte.

Gegen 31 Länder musste Deutschland bislang in der WM-Quali ran, die Slowakei ist die Nummer 32. Am häufigsten ging es nach Finnland (fünfmal), echte Schwergewichte galt es selten zu überwinden: Von ihnen stellten sich der DFB-Elf nur die Niederlande, England und Portugal (zweimal) in den Weg.

Besonders kurios gestaltete sich der Weg zur WM 1954 mit dem späteren Wunder von Bern: Als Folge des Zweiten Weltkriegs war das Saarland bis 1956 autonom – und in der Quali Gegner der Mannschaft von Sepp Herberger. Nach dem 3:0 in Stuttgart im Oktober 1953 gab es beim Wiedersehen ein 3:1 in Saarbrücken. Auf der Bank des Saarlandes saß übrigens Herbergers späterer Nachfolger Helmut Schön.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite