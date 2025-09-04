WM-Quali: Deutschland auswärts unschlagbar!

SID 04.09.2025 • 14:04 Uhr In bislang 52 Partien gab es keine einzige Niederlage für Deutschland auf dem Weg zur Endrunde.

Wenn die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Abend (20.45 Uhr/ARD) zum Auftakt der WM-Qualifikation in Bratislava auf die Slowakei trifft, kann eigentlich nichts schiefgehen. 52-mal musste die DFB-Auswahl bislang in Ausscheidungsspielen zum Weltturnier auswärts antreten, verloren hat sie nie.

Die einzigen drei Niederlagen in 104 WM-Quali-Duellen (83 Siege, 18 Unentschieden) gab es jeweils zu Hause – und jede Pleite war besonders schmerzhaft. Das 0:1 im Oktober 1985 gegen Portugal in Stuttgart, weil es die Premiere war. Das 1:5 im September 2001 gegen England in München wegen all der Häme des britischen Boulevards. Und das 1:2 im März 2021 gegen Nordmazedonien in Duisburg, weil es die schwierige Situation in der späten Ära Joachim Löw knallhart aufzeigte.

Gegen 31 Länder musste Deutschland bislang in der WM-Quali ran, die Slowakei ist die Nummer 32. Am häufigsten ging es nach Finnland (fünfmal), echte Schwergewichte galt es selten zu überwinden: Von ihnen stellten sich der DFB-Elf nur die Niederlande, England und Portugal (zweimal) in den Weg.