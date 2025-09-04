WM-Quali: Nagelsmann bringt Debütant Collins

SID 04.09.2025 • 19:32 Uhr Der Bundestrainer setzt im ersten Ausscheidungsspiel für die Endrunde 2026 auf den Frankfurter Neuling.

Julian Nagelsmann setzt beim Aufbruch zur langen Reise zum erträumten fünften Stern bei der WM 2026 auf einen Debütanten. Der Bundestrainer lässt im ersten Qualifikationsspiel in Bratislava gegen die Slowakei (20.45 Uhr/ARD) den Frankfurter Nnamdi Collins beginnen. Der 21-Jährige rückt auf die rechte Abwehrseite, die nach der Rückversetzung von Joshua Kimmich ins Mittelfeld freigeworden ist.

Im Tor vertritt wie angekündigt Oliver Baumann den abermals verletzten Marc-André ter Stegen. Neben Collins bilden Rückkehrer Antonio Rüdiger und Jonathan Tah das Abwehrzentrum, links verteidigt Maximilian Mittelstädt.