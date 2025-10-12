Addo löst mit Ghana das WM-Ticket

SID 12.10.2025 • 22:56 Uhr Nach 2022 führt der gebürtige Hamburger die Westafrikaner erneut zur WM. 21 von 48 Teilnehmer stehen damit bereits fest.

Der ehemalige Bundesliga-Profi Otto Addo hat Ghana als Trainer zur Fußball-WM 2026 geführt. Am letzten Spieltag der Afrika-Qualifikation gewann das Team des 50 Jahre alten gebürtigen Hamburgers mit 1:0 (0:0) in Accra gegen die Komoren.

Starspieler Mohammed Kudus von Tottenham Hotspur erzielte den Treffer des Abends (47.). Selbst eine Niederlage hätte gereicht, weil Verfolger Madagaskar parallel mit 1:4 (0:2) in Mali verlor.

Ghana qualifizierte sich als fünfte afrikanische und insgesamt 21. Nation für die XXL-WM im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko. Die Westafrikaner sind zum fünften Mal nach 2006, 2010, 2014 und 2022 bei einer WM-Endrunde dabei. Schon 2022 in Katar stand Addo an der Seitenlinie, damals war in der Vorrunde Endstation.