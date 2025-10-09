Bundesliga-Star schießt Algerien zur WM

SID 09.10.2025 • 20:27 Uhr Beim 3:0 gegen Somalia ist der Mohamed Amoura vom VfL Wolfsburg der entscheidende Mann.

Dank eines Doppelpacks von Mohamed Amoura hat sich Algerien für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada qualifiziert.

Der Profi des VfL Wolfsburg (7./57.) traf doppelt, als die Nordafrikaner am Donnerstag gegen Somalia mit 3:0 (2:0) gewannen. Riyad Mahrez (19.), früher bei Manchester City und jetzt in Saudi-Arabien, steuerte den dritten Treffer bei.