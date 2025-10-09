Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WM
WM
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
VIDEOS
WM>

Bundesliga-Star schießt Algerien zur WM

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Bundesliga-Star macht WM-Ticket klar

Beim 3:0 gegen Somalia ist der Mohamed Amoura vom VfL Wolfsburg der entscheidende Mann.
Mohamed Amoura (l.) ließ Algerien jubeln
Mohamed Amoura (l.) ließ Algerien jubeln
© AFP/AFP/KENZO TRIBOUILLARD
SID
Beim 3:0 gegen Somalia ist der Mohamed Amoura vom VfL Wolfsburg der entscheidende Mann.

Dank eines Doppelpacks von Mohamed Amoura hat sich Algerien für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada qualifiziert.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Profi des VfL Wolfsburg (7./57.) traf doppelt, als die Nordafrikaner am Donnerstag gegen Somalia mit 3:0 (2:0) gewannen. Riyad Mahrez (19.), früher bei Manchester City und jetzt in Saudi-Arabien, steuerte den dritten Treffer bei.

Vor dem finalen Spieltag in der Qualifikationsgruppe G ist Algerien die fünfte WM-Teilnahme nach 1982, 1986, 2010 und 2014 nicht mehr zu nehmen. Aus Afrika sind ansonsten Marokko, Tunesien und Ägypten bereits qualifiziert.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite