Bundesliga-Star schießt Algerien zur WM

Dank eines Doppelpacks von Mohamed Amoura hat sich Algerien für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada qualifiziert.
Bundesliga-Star macht WM-Ticket klar
Beim 3:0 gegen Somalia ist der Mohamed Amoura vom VfL Wolfsburg der entscheidende Mann.
Mohamed Amoura (l.) ließ Algerien jubeln
© AFP/AFP/KENZO TRIBOUILLARD
Der Profi des VfL Wolfsburg (7./57.) traf doppelt, als die Nordafrikaner am Donnerstag gegen Somalia mit 3:0 (2:0) gewannen. Riyad Mahrez (19.), früher bei Manchester City und jetzt in Saudi-Arabien, steuerte den dritten Treffer bei.
Vor dem finalen Spieltag in der Qualifikationsgruppe G ist Algerien die fünfte WM-Teilnahme nach 1982, 1986, 2010 und 2014 nicht mehr zu nehmen. Aus Afrika sind ansonsten Marokko, Tunesien und Ägypten bereits qualifiziert.