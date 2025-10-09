Unfassbare Preise! Großer Ärger um WM-Tickets

SPORT1 09.10.2025 • 09:45 Uhr Die FIFA reagiert mit einem steilen Preisanstieg auf einen Ticketansturm für die WM 2026 - und ist damit sogar erfolgreich. Dennoch ist der Ärger groß.

Mit ihrer XXL-WM im kommenden Jahr ist die FIFA in allen Bereichen auf Rekordkurs - und zwar nicht nur wegen des noch nie dagewesenen Teilnehmerfelds von 48 Mannschaften.

Dass der Weltverband von seinem Mega-Event in den USA, Kanada und Mexiko auch finanziell maximal profitieren möchte, erlebten nun erstmals Fans in einer ersten Ticketverkaufsphase für das Turnier.

Trotz einiger Maßnahmen, die nicht gerade als fanfreundlich beschrieben werden können, war die Nachfrage extrem hoch - und die Eintrittskarten trotz teilweise horrender Preise in Höhe von mehreren Hundert Dollar schnell vergriffen.

Das US-Portal The Athletic machte im Anschluss den Unmut von Fans publik, die den umworbenen Zugang zum Ticket-Kauf gewonnen hatten und ihre Erfahrungen dokumentierten.

Fußball-WM: Ticket-Preise steigen konstant an

Denn, als wäre der Preisanstieg im Vergleich zu den Tickets bei der zurückliegenden WM in Katar nicht schon genug, sahen sich die wenigen ausgewählten Fans zudem mit steigenden Preisen innerhalb der freigeschalteten Verkaufsphase konfrontiert.

Damit reagierte die FIFA auf den großen Ansturm der Fans. Bereits im September hatten FIFA-Offizielle diese Strategie bestätigt: „Wir werden uns bei den Preisen an der Nachfrage und der Verfügbarkeit orientieren“, hieß es damals.

So sind etwa Gruppenspieltickets der teuersten Preiskategorie für Gastgeber USA innerhalb von zwei Tagen um rund fünf Prozent gestiegen – von 535 US-Dollar auf 565 US-Dollar.

Laut The Athletic waren zudem vergleichsweise nur wenige Karten der billigsten Preiskategorie angeboten worden.

Horrende Ticket-Preise auf offiziellen Zweitmarkt

Doch nicht nur im regulären Verkauf erschließt die FIFA neue Einnahmequellen. So hat der Weltverband zwar eine Weiterverkaufsplattform von Fans für Fans bereitgestellt.

Der Haken daran: Für jeden abgeschlossenen Verkauf sind Gebühren von 15 Prozent an die FIFA abzutreten - und zwar jeweils vom Verkäufer und vom Käufer. Zudem werden die Tickets dort nicht etwa zu fanfreundlichen Preisen angeboten, sondern zu Preisen, die sich der normale Fußballfan kaum leisten kann.

Am ersten Tag des offiziellen Weiterverkaufs wurde ein Ticket der zweitbilligsten Kategorie 3 für die Gruppenphase von einem Inhaber für 15.000 Dollar (!!!) angeboten. Einige Standardtickets wurden zu Preisen angeboten, die über den aktuellen Preisen für Hospitality-Pakete lagen.

Ticktes für das Eröffnungsspiel von Gastgeber Mexiko im Aztekenstadion kosteten phasenweise in der zweitteuersten Kategorie unglaubliche 8.999 US-Dollar!

Will man als Fan das erste Spiel der USA im Stadion in Los Angeles sehen, muss man für ein Ticket in der billigsten Kategorie 4 satte 1.568 Dollar auf den Tisch legen.

Der Ärger über diese horrenden Preise hat mittlerweile auch die Politik erreicht. Wie The Athletic berichtet, habe Zohran Mamdani, Kandidat für das Amt des Bürgermeisters von New York City, die Kampagne „Game Over Greed“ („Schluss mit der Gier“) gestartet. Darin fordere er die FIFA auf, eine Obergrenze für den Weiterverkauf der Tickets einzuführen.

WM-Tickets dreimal so teuer wie bei vorherigen Turnieren

Der Vergleich zu den Endrunden der beiden vergangenen großen internationalen Fußballturniere macht das bereits hohe Ausgangsniveau der Tickets besonders deutlich: Allein das Finalticket ist zum Teil dreimal so teuer wie die Endspielkarte in Katar 2022. Besonders im unteren Preissegment schlägt der Anstieg durch, mit bis zu zehnmal höheren Preisen für das Finale.

Wer beim Finale der Europameisterschaft 2024 dabei sein wollte, war mit 95 bis 1000 Euro dabei. Für das Finale der Weltmeisterschaft 2022 in Katar waren es 180 bis 1390 Euro. Der Preisrahmen für die WM 2026 bewegt sich nun hingegen zwischen umgerechnet 1745 und 5470 Euro.

Nach Angaben von The Athletic hat die FIFA das komplette Sortiment der bisher angebotenen, insgesamt einer Million Tickets verkaufen, können, was 15 Prozent der kompletten Stadionauslastung entspricht. Weitere Verkaufsrunden, auf die sich kaufwillige Fans noch bewerben können, seien für Ende des Jahres geplant.

