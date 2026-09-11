WM-Finale? FIFA widerspricht Marokko

Ist die Entscheidung über den Austragungsort des WM-Endspiels 2030 schon gefallen? Die FIFA weist eine Darstellung Marokkos zurück.

Die FIFA hat Aussagen aus Marokko über eine bereits gefallene Entscheidung zum Austragungsort des Endspiels der Fußball-Weltmeisterschaft 2030 zurückgewiesen. Wie der Weltverband am Freitag mitteilte, werde über den Spielort des Finals „zu gegebener Zeit“ entschieden.

Zuvor hatte Fouzi Lekjaa, Präsident des marokkanischen Fußballverbandes, erklärt, das Endspiel werde in Marokko stattfinden. Die WM-Endrunde 2030 wird auf drei Kontinenten ausgetragen, die meisten Begegnungen sollen in Spanien, Portugal und Marokko gespielt werden.

Marokko hofft auf das WM-Finale 2030 Marokko hofft auf das WM-Finale 2030 © AFP/SID/PAUL ELLIS

Entscheidung über WM-Finale 2030 noch offen

Als aussichtsreichste Kandidaten für das Finale gelten derzeit das Bernabéu in Madrid sowie ein geplantes Stadion mit 115.000 Plätzen in Benslimane nahe Casablanca. Lekjaa hatte am Mittwoch bei einer öffentlichen Veranstaltung in der Region erklärt: „Die Provinz Benslimane wird das WM-Finale ausrichten. Ob das einigen Leuten gefällt oder nicht.“

Die FIFA widersprach dieser Darstellung jedoch. „Wie am 5. August 2026 kommuniziert, wird eine Entscheidung zu gegebener Zeit von der FIFA getroffen“, sagte ein Sprecher des Weltverbandes der Nachrichtenagentur AFP.

Die Debatte löste auch Reaktionen auf der iberischen Halbinsel aus. Real-Madrid-Trainer Jose Mourinho sprach sich für das Santiago Bernabeu als Austragungsort des Endspiels aus. „Ich würde ein Finale in Lissabon mögen, aber ich bin schon glücklich, dass ein Land wie unseres mindestens ein Spiel bekommt“, sagte der portugiesische Coach. Mit Blick auf das Bernabeu ergänzte Mourinho: „Wenn man in einem legendären, historischen Stadion spielen kann, in dem einige der größten Spieler der Geschichte gespielt haben, im Stadion des wichtigsten Vereins der Fußballgeschichte, dann sollte es hier sein.“