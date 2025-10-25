Fußball-WM 2026: DFB-Boss Neuendorf sieht Trump-Drohung skeptisch

SID 25.10.2025 • 06:36 Uhr DFB-Boss Bernd Neuendorf befürchtet juristische Auseinandersetzungen, sollte US-Präsident Trump seine WM-Drohung wahr machen.

Bernd Neuendorf sieht den möglichen Eingriff von US-Präsident Donald Trump in den Turnierplan der Fußball-WM im kommenden Jahr in den USA, Kanada und Mexiko skeptisch.

„Eine Verlegung von Spielorten neun Monate vor einer Fußball-WM mit 48 Teams wäre ein kompliziertes Unterfangen“, sagte der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), der auch im Council des Weltverbands FIFA sitzt, der Frankfurter Rundschau: „Und es würde unter Umständen auch zu juristischen Auseinandersetzungen führen.“

Neuendorf sieht Trump-Drohung skeptisch

Trump hatte einigen Ausrichterstädten damit gedroht, dass er ihnen die Gastgeberrolle mit einem simplen Anruf bei FIFA-Präsident Gianni Infantino entziehen könne, falls ihm die Sicherheitslage vor Ort nicht gefalle. Neuendorf glaubt nicht an diesen einfachen Mechanismus.