Heidel hält WM mit 64 Startern für "kompletten Wahnsinn"

SID 01.10.2025 • 10:25 Uhr Christian Heidel erwartet den Tag, an dem alle mitspielen dürfen.

Christian Heidel hält nichts vom Gigantismus beim Fußball-Weltverband FIFA.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Ich warte nur auf den Tag, wenn entschieden wird, dass alle mitspielen. Da gibt es dann Spiele, die gehen dann 6:0, 8:0 oder 9:0 aus“, sagte der Sportvorstand des Bundesligisten FSV Mainz 05 bei RTL/ntv zu den diskutierten Plänen einer WM-Endrunde 2030 mit 64 Teilnehmern: „Die Besten sollen bei einer Weltmeisterschaft spielen und die müssen sich qualifizieren. Das macht in meinen Augen keinen Sinn.“