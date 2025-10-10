Italien gegen Israel: Verschärfte Sicherheitsmaßnahmen

SID 10.10.2025 • 15:29 Uhr Die Stadt Udine bereitet sich auf die Partie Italien gegen Israel in der WM-Qualifikation vor.

Rund um das Länderspiel zwischen Italien und Israel am kommenden Dienstag (20.45 Uhr) in Udine werden die Sicherheitsmaßnahmen erhöht. So dürfen am Spieltag in der norditalienischen Stadt zum Beispiel keine Getränke in Glasflaschen oder aus anderen Materialien, die als Waffen verwendet werden könnten, verkauft, ausgeschenkt oder konsumiert werden.

Außerdem sollen Gastronomie-, Handwerks- oder Einzelhandelsbetriebe Gegenstände wie Tische, Stühle, Sonnenschirme, Container oder Werbetafeln aus ihrem Außenbereich entfernen. Auch das Lagern von Materialien in öffentlichen oder öffentlich zugänglichen Bereichen wird untersagt, zudem wird das Polizeiaufkommen verstärkt.

Angemeldete Demonstration bereitet Sorgen