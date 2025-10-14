WM-Qualifikation: Ronaldo-Rekord - aber Portugal patzt

SID 14.10.2025 • 22:46 Uhr Cristiano Ronaldo schreibt in der WM-Qualifikation einmal mehr Geschichte - aber das WM-Ticket ist noch nicht sicher, weil Portugal spät geschockt wird.

Portugal muss nach einem 2:2 (2:1) gegen Ungarn, bei dem Cristiano Ronaldo ebenfalls einen Doppelpack erzielte, noch auf sein WM-Ticket warten.

Dem Europameister von 2016 fehlten nur Sekunden zum Sieg, der die siebte WM-Teilnahme in Folge bedeutet hätte.

In Lissabon dreht der 40 Jahre alte Ronaldo (22./45.+3) zunächst den frühen Rückstand durch den in Hoffenheim unter Vertrag stehenden Attila Szalai (8.). Der Ex-Leipziger Dominik Szoboszlai (90.+1) sorgte aber noch für den Ausgleich.

Ronaldo holt sich wieder einen Rekord

Ronaldo stieg durch seine Treffer Nummer 40 und 41 aber zumindest zum erfolgreichsten Torschützen in der Geschichte der WM-Qualifikation auf.

Bislang hatte er sich die Bestmarke mit dem Guatemalteken Carlos Ruiz geteilt, der zwischen 1998 und 2016 39 Tore in Qualifikationsspielen erzielt hatte.

Das hat vor Ronaldo noch kein Fußballer geschafft

Ronaldo steht vor seiner sechsten WM-Teilnahme, dies ist noch keinem Fußballer gelungen.