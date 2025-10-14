Newsticker
WM>

Katar löst erstmals sportlich das WM-Ticket

Katar gelingt Historisches

Der Gastgeber der Endrunde 2022 Katar schlägt im heimischen Ar-Rayyan die Vereinigten Arabischen Emirate mit 2:0.
Katar fährt zur WM
© AFP/AFP/Karim JAAFAR
SID
Der Gastgeber der Endrunde 2022 Katar schlägt im heimischen Ar-Rayyan die Vereinigten Arabischen Emirate mit 2:0.

Katar hat sich erstmals auf sportlichem Weg für eine Fußball-WM qualifiziert.

Der Gastgeber der Endrunde 2022 schlug im heimischen Ar-Rayyan die Vereinigten Arabischen Emirate mit 2:1 (0:0) und löste als Sieger einer Dreiergruppe das Ticket für das Turnier 2026. Bei der Heim-WM vor drei Jahren war Katar mit drei Niederlagen und 1:7 Toren schon in der Gruppenphase gescheitert.

Auch Saudi-Arabien bei der WM dabei

Auch Saudi-Arabien ist im kommenden Sommer dabei: Dem Team des französischen Trainers Hervé Renard, der schon 2018 mit Marokko und 2022 ebenfalls mit Saudi-Arabien die WM erreicht hatte, genügte ein 0:0 gegen Irak.

Die Saudis, Gastgeber des Turniers 2034, nehmen zum dritten Mal in Folge und insgesamt zum siebten Mal an einer WM teil.

WM-Hoffnungen für die VAE noch nicht begraben

Der in Algerien geborene Boualem Khoukhi (49.) und der in Portugal geborene Pedro Correia (74.) sorgten nach der Pause für die zunächst beruhigende 2:0-Führung. Nach der Roten Karte gegen Tarek Salman (89.) schöpften die Gäste in Überuahl durch das Tor von Sultan Adil (90.+8) noch einmal Hoffnung, doch der Ausgleich gelang nicht mehr.

Den Emiraten hätte ein Remis gereicht, um erstmals seit der WM-Premiere 1990 eine Endrunde zu erreichen. Das Team des rumänischen Trainers Cosmin Olaroiu kämpft stattdessen in der fünften Runde der Asien-Qualifikation (13./18. November) gegen Saudi-Arabien oder Irak um einen Platz im WM-Play-off-Turnier, das im März 2026 ausgetragen wird.

Aus Asien hatten sich zuvor Japan, Südkorea, Iran, Australien und die Debütanten Usbekistan und Jordanien für die WM qualifiziert. Bei der XXL-WM mit 48 Teams stehen dem Kontinent erstmals acht Plätze zur Verfügung, zuletzt waren es nur vier plus einen möglichen weiteren Platz über ein Play-off-Spiel.

