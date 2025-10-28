"Liebend gerne": Messi-Entscheidung über WM-Teilnahme erst 2026

SID 28.10.2025 • 07:12 Uhr Beim Mega-Turnier in seiner Wahlheimat USA sowie Kanada und Mexiko wäre der Superstar zum sechsten Mal bei einer WM-Endrunde dabei.

Superstar Lionel Messi macht seine Teilnahme an der Fußball-WM 2026 mit Titelverteidiger Argentinien von seiner körperlichen Verfassung im kommenden Frühjahr abhängig. „Ich werde das jeden Tag neu bewerten, wenn ich in die Saisonvorbereitung starte, und sehen, ob ich wirklich 100 Prozent geben kann, ob ich der Gruppe und der Nationalmannschaft nützlich sein kann, und dann eine Entscheidung treffen“, sagte der Torjäger und frühere Weltfußballer von Inter Miami in einem NBC-Interview.