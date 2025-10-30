Messi ab in die Wüste? Sportminister lehnte ab

SID 30.10.2025 • 14:09 Uhr Der Argentinier kann sich nicht wie offenbar gewünscht in Saudi-Arabien auf die WM 2026 vorbereiten.

Saudi-Arabien hat offenbar ein Angebot abgelehnt, Fußball-Weltstar Lionel Messi für eine kurzfristige Verpflichtung in die heimische Liga zu holen. Das bestätigte Abdullah Hammad, CEO der Mahd Sports Academy, in einem Podcast des saudischen Medienhauses Thmanyah. Demnach habe Messis Team während der jüngsten Klub-WM Kontakt aufgenommen, um zu erfragen, ob sich der Argentinier während der spielfreien Zeit in der US-amerikanischen MLS in der Wüste fit halten könne.

"Der Spieler wollte in Form bleiben und sich auf die kommende WM 2026 vorbereiten", sagte Hammad. Er habe das Angebot an den saudischen Sportminister weitergeleitet, dieser jedoch abgelehnt. "Der Minister machte deutlich, dass die saudische Liga nicht als Vorbereitungsplattform für andere Turniere dienen soll", erklärte Hammad. Auf die Frage, ob Saudi-Arabien Messi tatsächlich abgelehnt habe, antwortete er: "Das stimmt."

Messi war 2023 zu Inter Miami gewechselt, nachdem zuvor über einen Wechsel nach Saudi-Arabien spekuliert worden war. Zuvor spielte der achtmalaige Ballon-d'Or-Gewinner zwei Jahre für Paris Saint-Germain, nachdem er 2021 den FC Barcelona verlassen hatte.